Обновление дорожного полотна завершилось в 18 переулках центра Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Арбат Карта всех событий

Специалисты окончили работы по обновлению дорожного полотна в 18 переулках столичных районов Арбат и Хамовники. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 4 сентября.

Работы проводились в рамках комплексного благоустройства исторических мест. Так, обновление полотна прошло в Денежном, Глазовском, Плотниковом, Гагаринском и других переулках. Всего за месяц на всех участках обновили более 55 тысяч квадратных метров дорог.

Отмечается, что специалисты работали в круглосуточном режиме. Для большей продуктивности движение транспорта на участках поочередно полностью перекрывалось, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства переулков в районе Тверской улицы сделали участки с историческим мощением. Места на тротуарах для музейных участков подобрали так, чтобы они были заметны, но не мешали велосипедистам и пешеходам.