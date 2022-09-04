Бирюков: Участки с историческим мощением создали в центре Москвы

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Россия, Москва, Шведский тупик Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства переулков в районе Тверской улицы сделали участки с историческим мощением. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 4 сентября.

— В ходе мероприятий по благоустройству в Шведском тупике, Большом Гнездниковском и Брюсовом переулках выполнили по два фрагмента исторического мощения. Для этого использовали найденную там же старинную брусчатку, — сказал заммэра.

Места на тротуарах для музейных участков подобрали так, чтобы они были заметны, но не мешали велосипедистам и пешеходам. Сохранившиеся брусчатые мостовые регулярно обнаруживают в ЦАО при проведении земляных работ.

При этом найденные фрагменты брусчатки в переулках рядом с Тверской улицей слегка отличаются друг от друга. При этом в целом мощение на всех шести участках получилось одинаковым, подчеркнул Бирюков.

Ширина пяти участков, как уточняется, по 1,5 метра. Однако импровизированная «мостовая» в Большом Гнездниковском переулке ощутимо уже — 80 сантиметров.

Их длина варьируется от 6,1 до 9,6 метра. Главная задача благоустройства исторических переулков заключается в сохранении их колорита.

При этом перед рабочими стоит задача добавить пространствам функциональности и комфорта. Основные работы планируется завершить ко Дню города.

До этого сообщалось, что в 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят восемь улиц в формате «От дома до дома».

Работы будут проводиться на Братиславской, Армавирской, Кастанаевской, Краснодонской и Зеленодольской улицах, на улице Академика Скрябина, на участке Дмитровского шоссе — от Лобненской до Вагоноремонтной улицы, на участке Новоясеневского проспекта — от Вильнюсской улицы до Новоясеневской автостанции.