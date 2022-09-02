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Восемь улиц в Москве благоустроят в формате «От дома до дома» в этом году

Георгий Соланович
Город
Восемь улиц в Москве благоустроят в формате «От дома до дома» в этом году
Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы благоустроят восемь улиц в формате «От дома до дома». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 2 сентября.

— Формат «От дома до дома» — одна из важных частей общегородской программы «Мой район», направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, — пояснил заммэра.

В Telegram-канале комплекса уточнили, что работы в этом году будут проводиться на Братиславской, Армавирской, Кастанаевской, Краснодонской и Зеленодольской улицах, на улице Академика Скрябина, на участке Дмитровского шоссе — от Лобненской до Вагоноремонтной улицы, на участке Новоясеневского проспекта — от Вильнюсской улицы до Новоясеневской автостанции.

В рамках формата специалисты поменяют покрытие проезжей части, обустроят новые тротуары и парковочные пространства, оборудуют современные остановки общественного транспорта и фонари с энергосберегающими светильниками, установят скамейки для отдыха и навигационные стелы, при необходимости отремонтируют детские и спортивные площадки, перенесут существующие наземные пешеходные переходы в более удобные места или устроят новые, озеленят территорию.

До этого сообщалось, что специалисты в рамках программы «Мой район» благоустроили пешеходную зону в границах улицы Азовской, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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