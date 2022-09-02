Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Народный календарь

Пешеходную зону обустроили в столичном районе Зюзино

Георгий Соланович
Город
Пешеходную зону обустроили в столичном районе Зюзино
Фото: Преккс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
зюзино Карта всех событий

Специалисты в рамках программы «Мой район» благоустроили пешеходную зону в границах улицы Азовская, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 2 сентября.

— Удобный пешеходный маршрут до станций метро «Каховская» и «Чертановская» появился в районе Зюзино на юго-западе столицы. <...> (Специалисты — прим. «ВМ») расширили дорожно-тропиночную сеть, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили 280 новых энергоэффективных фонарей, поставили уличную мебель оригинальных форм и большие качели, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на прилегающих территориях специалисты комплекса привели в порядок 28 дворов, обновили три спортивные площадки и 10 детских, сделали спортивный кластер около дома 24 по Симферопольскому бульвару, а также озеленили территорию.

До этого сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений.

Благоустройство городское хозяйство Район Зюзино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
К морю
Проще чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте