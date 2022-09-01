Территории 200 образовательных учреждений благоустроили к 1 сентября

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— К 1 сентября завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий школ и детских садов: оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров, — отметил он.

Бирюков добавил, в рамках проектов были обновлены пешеходные дорожки, а также проложены новые. Кроме того, появилась уличная мебель и дополнительное озеленение. Как отмечается, особое внимание уделялось улучшению освещения на улицах — теперь в школьных дворах находится свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей.

В образовательных учреждениях сделана более комфортная зона для учащихся, а горожане смогут активнее использовать эти территории для отдыха и занятий спортом по вечерам, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.