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Социальные объекты Москвы и жилые дома готовы к отопительному сезону

Евгений Белоусов
Город
Социальные объекты Москвы и жилые дома готовы к отопительному сезону
Фото: shutterstock

Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий, — заявил он.

По словам заместителя мэра Москвы, подготовка к новому отопительному сезону начинается сразу же, как заканчивается старый — в мае. В течение четырех месяцев эксперты проверяют все системы, чтобы обеспечить в будущем их бесперебойную работу.

Так, сотрудники АО «Мосводоканал» провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и около пяти тысяч километров канализационных сетей. Кроме того, они за это время отремонтировали 623 пожарных гидранта и свыше 2,5 тысячи колодцев, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов заявил, что собственникам жилья необходимо контролировать состояние отопительных приборов в квартирах перед началом сезона холодов.

По его словам, у жильцов многоквартирных домов есть возможность установить автоматизированный узел управления, чтобы создать более комфортный микроклимат и сэкономить.

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