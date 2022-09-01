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Депутат МГД Козлов напомнил о необходимости контроля за отопительным оборудованием в квартирах

Елена Самойлова
Город
Депутат МГД Козлов напомнил о необходимости контроля за отопительным оборудованием в квартирах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Собственникам жилья необходимо контролировать состояние отопительных приборов в квартирах перед началом сезона холодов. Соответствующее заявление сделал депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

Специалисты комплекса ЖКХ Москвы уже завершили все плановые работы по подготовке к отопительному сезону. За прошедшие четыре месяца подготовку прошли более 74 тысяч объектов: более 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.

— Собственникам жилья необходимо самим проконтролировать, все ли в порядке с отопительными приборами внутри квартиры, чтобы не столкнуться со сложностями, когда в дома подадут тепло, — сказал парламентарий.

У жильцов многоквартирных домов есть возможность установить автоматизированный узел управления, чтобы создать более комфортный микроклимат и сэкономить. Это оборудование отслеживает температуру на улице и выбирает режим подачи тепла в квартиры, передает агентство городских новостей «Москва». Однако решение об установке возможно принять только на общем собрании собственников, уточнил Козлов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что сентябрь в столице ожидается прохладным и без классического бабьего лета.

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