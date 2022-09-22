Американист Рогулев раскрыл цель заявления экс-конгрессмена Гингрича о крахе США

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Бывший спикер нижней палаты американского Конгресса республиканец Ньют Гингрич заявил, что лишь победа республиканцев на выборах спасет США от краха. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, насколько данная позиция схожа с реальностью.

По словам эксперта, подобное заявление стоит расценивать как часть предвыборной кампании республиканцев. При этом он напомнил, что такого рода риторика характерна достаточно длительное время в США.

— Само собой, что это идет предвыборная кампания. Хотя такого рода риторика характерна достаточно длительное время в США. Ну а Гингрич так вообще один из бойцов этого фронта, который еще против Клинтона воевал. Он был инициатором его импичмента в 90-е годы. Гингрич относится к таким, я бы даже сказал, ультраправым американским политикам, поэтому его риторика имеет соответствующий окрас, — пояснил Рогулев.

Также специалист высказался насчет антироссийской позиции нынешнего президента США Джо Байдена. Так, Рогулев уверяет, что слова американского лидера в отношении РФ не стоит воспринимать как что-то новое. По его мнению, для многих американских политиков, в том числе и для Байдена, характерно деление мира на черное и белое.

— Вот есть демократия и есть автократия, между ними борьба. Все, больше ничего другого в мире не происходит. Байден при начале своего президентства заявил, что «Америка возвращается для продвижения демократии». То есть для борьбы с автократами, — разъяснил специалист.

Кроме того, собеседник «ВМ» оценил шансы переизбрания Байдена на пост президента США. Так, существуют три фактора, влияющих на развитие данной темы, уточнил он.

— Во-первых, переизбрание Байдена на пост президента зависит от тех выборов, которые пройдут в Конгрессе США. Смогут ли там демократы свое влияние сохранить или нет — это одна ситуация. Во-вторых, Байден не молодеет. Сейчас ему, откровенно говоря, непросто дается его президентство. Мы постоянно видим с ним происходящие такие ляпы, но что с ним будет через два года — предсказать невозможно, — рассказал Рогулев.

В качестве третьего фактора политолог выделяет роль его оппонентов. По его мнению, за два с лишним года до выборов в американской политике может произойти все что угодно. Однако Рогулев заметил, что Байдену удалось в какой-то степени остановить снижение своего президентского рейтинга благодаря некой «стабилизации роста цен на горючее». При этом инфляция в США остается на достаточно высоком уровне, заключил американист.