Американист Рогулев раскрыл цель заявления экс-конгрессмена Гингрича о крахе США

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Бывший спикер нижней палаты американского Конгресса республиканец Ньют Гингрич заявил, что лишь победа республиканцев на выборах спасет США от краха. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, насколько данная позиция схожа с реальностью.
По словам эксперта, подобное заявление стоит расценивать как часть предвыборной кампании республиканцев. При этом он напомнил, что такого рода риторика характерна достаточно длительное время в США.
— Само собой, что это идет предвыборная кампания. Хотя такого рода риторика характерна достаточно длительное время в США. Ну а Гингрич так вообще один из бойцов этого фронта, который еще против Клинтона воевал. Он был инициатором его импичмента в 90-е годы. Гингрич относится к таким, я бы даже сказал, ультраправым американским политикам, поэтому его риторика имеет соответствующий окрас, — пояснил Рогулев.
Также специалист высказался насчет антироссийской позиции нынешнего президента США Джо Байдена. Так, Рогулев уверяет, что слова американского лидера в отношении РФ не стоит воспринимать как что-то новое. По его мнению, для многих американских политиков, в том числе и для Байдена, характерно деление мира на черное и белое.
— Вот есть демократия и есть автократия, между ними борьба. Все, больше ничего другого в мире не происходит. Байден при начале своего президентства заявил, что «Америка возвращается для продвижения демократии». То есть для борьбы с автократами, — разъяснил специалист.
Кроме того, собеседник «ВМ» оценил шансы переизбрания Байдена на пост президента США. Так, существуют три фактора, влияющих на развитие данной темы, уточнил он.
— Во-первых, переизбрание Байдена на пост президента зависит от тех выборов, которые пройдут в Конгрессе США. Смогут ли там демократы свое влияние сохранить или нет — это одна ситуация. Во-вторых, Байден не молодеет. Сейчас ему, откровенно говоря, непросто дается его президентство. Мы постоянно видим с ним происходящие такие ляпы, но что с ним будет через два года — предсказать невозможно, — рассказал Рогулев.
В качестве третьего фактора политолог выделяет роль его оппонентов. По его мнению, за два с лишним года до выборов в американской политике может произойти все что угодно. Однако Рогулев заметил, что Байдену удалось в какой-то степени остановить снижение своего президентского рейтинга благодаря некой «стабилизации роста цен на горючее». При этом инфляция в США остается на достаточно высоком уровне, заключил американист.