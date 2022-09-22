Собянин рассказал о новом городском сервисе Портал потребителя города Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти совместно с городским управлением Роспотребнадзора открыли новый сервис — Портал потребителя города Москвы. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Информация на портале изложена простым и понятным языком, что избавляет читателя от необходимости продираться через дебри юридического новояза, которым грешат многие аналогичные сайты, — сказал глава города.

С его помощью москвичи смогут узнать о своих правах в качестве покупателя или заказчика услуг. Одним из главных достоинств сервиса, подчеркнул мэр, является то, что он не навязывает никаких платных юридических услуг.

Миссия портала — вооружить потребителя грамотными инструкциями и готовыми шаблонами документов, чтобы он мог самостоятельно отстоять свои права. В сервисе собрана информация по конкретным вопросам.

Например, что нужно знать о правилах обмена и возврата детских игрушек, а также каковы особенности покупки ювелирных изделий. Так, одним из ключевых инструментов портала является «Электронный помощник».

Это конструктор типовых претензий и судебных исков по вопросам защиты прав потребителей. В общей сложности это более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 исковых заявлений, написал Собянин в личном блоге.