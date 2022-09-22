Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин рассказал о новом городском сервисе Портал потребителя города Москвы

Евгений Белоусов
Город
Собянин рассказал о новом городском сервисе Портал потребителя города Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти совместно с городским управлением Роспотребнадзора открыли новый сервис — Портал потребителя города Москвы. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Информация на портале изложена простым и понятным языком, что избавляет читателя от необходимости продираться через дебри юридического новояза, которым грешат многие аналогичные сайты, — сказал глава города.

С его помощью москвичи смогут узнать о своих правах в качестве покупателя или заказчика услуг. Одним из главных достоинств сервиса, подчеркнул мэр, является то, что он не навязывает никаких платных юридических услуг.

Миссия портала — вооружить потребителя грамотными инструкциями и готовыми шаблонами документов, чтобы он мог самостоятельно отстоять свои права. В сервисе собрана информация по конкретным вопросам.

Например, что нужно знать о правилах обмена и возврата детских игрушек, а также каковы особенности покупки ювелирных изделий. Так, одним из ключевых инструментов портала является «Электронный помощник».

Это конструктор типовых претензий и судебных исков по вопросам защиты прав потребителей. В общей сложности это более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 исковых заявлений, написал Собянин в личном блоге.

Роспотребнадзор Москва Сергей Собянин Права потребителей
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте