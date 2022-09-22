Биолог пояснил, помогает ли зеленый чай в профилактике болезни Альцгеймера

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Зеленый чай, скорее всего, может усилить защиту организма от болезни Альцгеймера, так как обладает многими полезными свойствами. Об этом заявил заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ Владимир Мурашов.

— В чае надо разбираться. Надо знать, какие листья используются, где они собраны, какое у них экологическое качество, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Но для оптимального эффекта надо разбираться в сортах чая и уметь его заваривать, уточнил он. Эксперт отметил, что зеленый чай — это эффективный и полезный продукт.

При этом по-настоящему полезным будет только качественный чай: экологически чистый и правильно заваренный. Мурашов добавил, что болезнь Альцгеймера в большей степени зависит от наследственности.

Широко известная привычка чистить зубы при помощи нити может снизить риск развития деменции, сообщил доктор Сэм Ашер из Университета Восточной Финляндии.Специалисты проанализировали 47 исследований со всего мира. Это позволило установить, что утрата зубов на 23 процента увеличивает вероятность возникновения когнитивных нарушений, включая проблемы с памятью, передает Nation News.

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. Так, в список подобных продуктов включили сосиски, колбасы и сахар.

Уточняется, что частое употребление колбасных изделий повышает число бляшек в головном мозге, которые формируются из белковых компонентов и должны вымываться из мозга.