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«Будут лить стеной»: москвичей предупредили о сильных дождях в выходные

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
«Будут лить стеной»: москвичей предупредили о сильных дождях в выходные
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Три четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве в эти выходные. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 22 сентября.

— Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов. Только за первый выходной день прольется до 28 миллиметров осадков, еще 23 миллиметра дождя попадет в осадкомеры в воскресенье, — сказал метеоролог.

В центральных регионах России, добавил синоптик, пройдут сильнейшие дожди за всю послевоенную историю. Так, 24 сентября может стать самым дождливым днем как минимум с 1948 года.

При этом 25 сентября также станет рекордно влажным днем, уточнил он. Тишковец в Telegram-канале заключил, что днем в выходные температура вряд ли поднимется выше 10 градусов, однако из-за высокой влажности воздух будет ощущаться на 2–3 градуса холоднее.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз погоды на эту неделю. По его словам, температура в столичном регионе в период с 19 по 25 сентября будет держаться на уровне 10–15 градусов.

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