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«Умеренный дождь»: синоптик Вильфанд дал прогноз погоды на ближайшую неделю

Араз Салехов

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«Умеренный дождь»: синоптик Вильфанд дал прогноз погоды на ближайшую неделю
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура в столичном регионе в период с 19 по 25 сентября будет держаться на уровне 10–15 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз погоды на эту неделю.

— Пока до конца недели погода вполне осенняя. До четверга включительно облачная погода с прояснениями. Во вторник — мелкий дождь, в среду и четверг — умеренный дождь. В пятницу, субботу и воскресенье уже будет влияние оказывать поток высокого давления, уже преимущественно без осадков будет. Температура примерно одинаковая: от 10 до 15 градусов в течение всей недели, — пояснил он.

Синоптик уточнил, что в первой половине недели, до четверга включительно, ночные температуры достаточно высокие — от 6 до 10 градусов, во второй — от 4 до 8 градусов. По его словам, в связи с этим суточный ход будет более выражен на второй части недели.

Также ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в начале октября. Согласно прогнозу, начало октября порадует горожан по-сентябрьски теплой погодой.

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