По-сентябрьски тепло: синоптик Старков рассказал о погоде в начале октября

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Первый осенний месяц проходит с достаточно разной погодой: в начале сентября мы могли видеть дождливую погоду с переменной облачностью, после было небольшое потепление, однако и эта неделя ознаменована дождями. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, какая погода ожидает москвичей в начале октября.

Согласно прогнозу, начало октября порадует горожан по-сентябрьски теплой погодой.

— Не исключено, что температура воздуха днем будет достигать 15–17 градусов в первую пятидневку, затем посвежеет до нормы в виде 9–11 градусов. Но в середине месяца вероятно первое предзимнее похолодание. Как известно, на середину октября приходится православный праздник Покров, и мы знаем, что он приносит первый снег, а также может формировать первый снежный покров. По нашему долгосрочному прогнозу такие события не исключаются, они вероятны в середине октября 2022 года, — пояснил он.

Так, в это время стоит ожидать интенсивное похолодание с температурой 3–5 градусов. Ночная температура будет около нуля или слабоотрицательной. Однако синоптик подчеркнул, что в дальнейшем погода вернется в октябрьскую норму.

— Скорее всего, это межсезонное похолодание будет кратковременным. Не исключено, что во второй половине недели вернется уверенно теплая октябрьская погода с дневной температурой от 7 до 10 градусов, — подытожил Старков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз, когда в Москве прекратятся дожди.