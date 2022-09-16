Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве прекратятся дожди

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МЧС России по Москве предупредило горожан о сильном дожде вечером 16 сентября. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз, когда в городе прекратятся дожди.

Так, эксперт напоминает, что в субботу, 17 сентября, в столице будет теплая погода. Однако с полудня 18 сентября стоит ожидать неких погодных изменений.

— С полудня воскресенья начнутся дожди, они будут усиливаться. Особенно сильно — в ночь на понедельник. И в понедельник будут идти дожди, постепенно при этом ослабевая. Ночью же будет самое большое количество осадков, местами по Московской области до 30 миллиметров, — рассказал он.

При этом синоптик уточнил, что дожди в передней части этого южного циклона будут достаточно интенсивными. Согласно прогнозу, в понедельник регион попадет в тыловую часть этого циклона. Иными словами, дождь будет ослабевать, а набирать силу будет ветер.

— В воскресенье порывы ветра будут около 12–15 метров в секунду, в понедельник — 20–22 метра в секунду. Но, несмотря на уменьшение осадков, небольшие дожди все же возможны в другие дни недели. Так, во вторник и среду стоит ожидать около 1–5 миллиметров по области. В четверг, я предполагаю, дожди прекратятся. Температура же в свою очередь начнет потихоньку спадать, — подытожил Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» оценил опасность циклона «Квини» для москвичей.