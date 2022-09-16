МЧС предупредило москвичей о сильном дожде вечером 16 сентября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве с 14:00 и до конца дня пятницы местами ожидается сильный дождь. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице 16 сентября.

— С 14:00 до конца дня 16 сентября местами на территории Москвы ожидается сильный дождь, — отмечается в сообщении.

В ведомстве предупредили, что следует избегать мест с шаткими конструкциями, рекламными щитами. Также пешеходам не следует укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию между машинами, передает пресс-служба.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в четверг, 15 сентября, рассказал в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» о том, что москвичей ожидает резкое ухудшение погоды во второй половине пятницы, 16 сентября.

Он уточнил, что утром в пятницу дождей не ожидается. По его словам, в городе будет стоять теплая погода, а столбики термометров достигнут 15 градусов выше нуля. А вот дальше, по словам специалиста, ситуация резко изменится.