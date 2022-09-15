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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 16 сентября

Араз Салехов
Александр Афонин

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 16 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичных жителей ожидает резкое ухудшение погоды во второй половине пятницы, 16 сентября. В столичный регион придет южный циклон, который принесет с собой сильные дожди. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в четверг, 15 сентября.

Синоптик подчеркнул, что утром в пятницу дождей не ожидается. По его словам, в городе будет стоять теплая погода, а столбики термометров достигнут 15 градусов выше нуля. А вот дальше, по словам специалиста, ситуация резко изменится.

— Ситуация достаточно интересная, развивается она с двумя южными циклонами, которые последовательно, один за другим устремляются на центральные области европейской части России. Первый из них мы ждем во второй половине дня в пятницу. В это время в городе и области пройдут сильные дожди в связи с подходом облачной системы южного циклона, — предупредил метеоролог.

Также Александр Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал о погоде в Москве в конце текущей недели. Согласно прогнозу, суббота будет без осадков, а в ночь с воскресенья на понедельник пройдут дожди.

До этого синоптики рассказали, когда в столицу придет золотая осень.

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