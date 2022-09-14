Синоптики рассказали, когда в Москву придет золотая осень

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ближайшие выходные в Москву придет солнечная и теплая погода. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в центре погоды «Фобос».

— В пятницу ожидается еще одна порция дождей, но они не помешают солнцу прогревать приземный слой атмосферы. Так что к выходным термометры в столице покажут 18 градусов — настоящая золотая осень! — говорится в сообщении.

В четверг, 15 сентября, температурный режим войдет в рамки нормы. Столбики термометров покажут 16 градусов тепла, отмечается на портале «Метеовести».

1 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, подготовка к нему начинается сразу, как заканчивается предыдущий сезон.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе в городе ожидается типичная сентябрьская погода — температура воздуха плюс 14–17 градусов и дожди.