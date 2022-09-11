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«Здравствуй, дождь!»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Илья Ашуров

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Здравствуй, дождь!»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На грядущей неделе в столичном регионе ожидается типичная сентябрьская погода — температура воздуха плюс 14–17 градусов и дожди. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, наступающая неделя станет полной противоположностью прошедшим выходным. На смену солнцу и небольшим заморозкам придут теплые ночи и дожди с небольшим перерывом в середине недели.

— «Прощай, антициклон! Здравствуй, дождь!». Вот как вкратце можно описать то, что ожидает москвичей на предстоящей неделе, — заявил синоптик.

Как объяснил Шувалов, сейчас на континенте идет достаточно заметная перестройка атмосферных процессов. Одна из производных этой «перестройки» — надвигающийся на Москву и область циклон, который придет на смену антициклону.

— Дожди могут накрыть регион прямо в ночь на понедельник (12 сентября — прим. «ВМ»), — предупреждает метеоролог. — В этот день температура воздуха не поднимется выше плюс 15 градусов. А дальше с дождями небольшой перерыв.

Перерыв продлится всего один день — во вторник, 13 сентября. Этот день, по словам собеседника «ВМ», скорее всего, будет самым теплым на неделе — 15–17 градусов. А 14–16 сентября температура понизится до плюс 14–16 градусов, в эти дни уже будут дожди — причем от небольших до умеренных.

— Погода придет в обычную сентябрьскую норму. Она станет типичной для сентября — дожди и температура на 1–1,5 градуса выше, чем в среднем для этого времени года, — заключил собеседник «ВМ».

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