Врач Багавиева назвала заболевания, дающие отсрочку от мобилизации

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Кандидат медицинских наук Светлана Багавиева объяснила, какие диагнозы дают частичную или постоянную отсрочку от мобилизации.

— Отсрочка дается при наличии инфекционных заболеваний. Например, при кишечных инфекциях или хронических, ВИЧ, гепатите. При новообразованиях. Как при доброкачественных, так и при злокачественных, — сказала врач.

Также мобилизация не коснется тех, кто имеет заболевания крови, например, гемофилию или лейкоз. Также список включает в себя ишемическую болезнь, врожденный порок сердца, инсульт и геморрой.

— При психических расстройствах, например, шизофрении, неврологических заболеваниях, а именно эпилепсии. При нарушениях и патологиях центральной нервной системы, органов дыхания, — добавила Багавиева.

Противопоказания к военной службе имеют и люди с бронхиальной астмой, пневмонией, туберкулезом, а также обострением хронических гастритов. Кроме того, в перечень входят нарушения зубочелюстной и мочевыделительной системы, а также почечная недостаточность.

Мобилизация не коснется беременных женщин, готовящихся к родам или находящихся в послеродовом периоде. Также врач добавила, что отсрочка дается при патологиях позвоночника, плоскостопии и сколиозе.

Наконец, вычеркивают из списка призывников людей с глазными заболеваниями (глаукома, астигматизм, слепота), а также проблемами со слухом (отит, патология барабанной перепонки), передает Пятый канал.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил «Вечерней Москве», чем отличается мобилизационное предписание от повестки.

По его словам, повестку к призыву на армейскую службу получают мужчины от 18 до 27 лет в мирное время. Специалист отметил, что мобилизационное предписание призывает определенную категорию мужчин к службе в связи с полной или частичной мобилизацией в стране.