Чем мобилизационное предписание отличается от повестки

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Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ в среду, 21 сентября. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил «Вечерней Москве», чем отличается мобилизационное предписание от повестки.

По его словам, повестку к призыву на армейскую службу получают мужчины от 18 до 27 лет в мирное время.

— Повестку вручают молодому человеку призывного возраста, который не служил в армии. Это делает сотрудник военкомата в обычное мирное время. Вручение повестки в военкомат говорит о том, что государство вызывает призывника для отправки его по месту прохождения обязательной военной службы. По законам РФ службу в армии проходят мужчины от 18 до 27 лет, — пояснил Прохватилов.

Специалист отметил, что мобилизационное предписание призывает определенную категорию мужчин к службе в связи с полной или частичной мобилизацией в стране.

— Мобилизационное предписание выдают в условиях военного времени, примерно как сейчас. Однако это условное обозначение, потому что на данный момент оно не объявлено. Именно поэтому употреблена формулировка «частичная мобилизация». Мужчина, который получил мобилизационное предписание, должен прибыть в указанные в нем место и срок без дополнительной повестки, — разъяснил собеседник «ВМ».

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.