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Юрист Крохин объяснил, как доказать факт поверки счетчиков

Игорь Синельников

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Общество
Юрист Крохин объяснил, как доказать факт поверки счетчиков
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Подтверждением проведения поверки счетчиков является наличие информации о поверке в системе «Аршин». В противном случае доказать коммунальным службам, что поверка проводилась, не получится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Собеседник «ВМ» заметил, что с недавнего времени Верховный суд изменил правила подтверждения поверки счетчиков.

— Верховный суд не то чтобы не требует от граждан подтверждения поверки — просто он отменил пункт и привел в соответствие, что теперь доказательством поверки является единая государственная система измерений «Аршин». Бумажный документ, который выдается человеку, не является основным и выдается факультативно, — объяснил юрист.

По словам специалиста, если информация о поверке не внесена в «Аршин», то принято считать, что поверка не проводилась. Поэтому при выполнении поверки необходимо убедиться в том, что изменения появились на сайте системы, порекомендовал эксперт.

Бумажный документ может являться только подтверждением того, что жильцу была оказана услуга, уточнил Крохин.

— Если говорить о споре, когда по каким-то причинам в систему «Аршин» не была передана информация, бумажный носитель может являться доказательством оказания услуги, как и любой бумажный документ. У суда нет такого, что доказательство основное или второстепенное, но есть понятие всестороннего исследования дела. Поэтому рассматриваются все доказательства, которые могут быть допустимыми с точки зрения процессуального кодекса. Если по каким-то причинам произойдет ситуация, при которой данные не оказались внесены, это будет доказательством факта поверки как взаимоотношений между гражданином и организацией, которая эту поверку проводила. Но это не будет доказательством своевременности внесения данных в государственную информационную систему, — объяснил специалист.

Как отметил эксперт, если собственника квартиры переводят на норматив вместо счетчиков против его воли, мотивируя это якобы отсутствием поверки, необходимо обратиться в суд. Также есть вариант отправить претензию в управляющую организацию, однако в большинстве случаев компании не пересматривают свое решение. Жилищная инспекция или прокуратура обычно перенаправляют человека в суд, заключил Крохин.

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