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К девяти годам колонии приговорили владельца лагеря под Хабаровском, где погибли дети

Егор Провоторов
Происшествия
К девяти годам колонии приговорили владельца лагеря под Хабаровском, где погибли дети
Фото: shutterstock

Владелец детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где при пожаре в 2019 году погибли четверо детей, приговорен к девяти годам лишения свободы. При этом директор организации получил восемь лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Следствие установило, что при оказании услуг представители организации нарушили технику пожарной безопасности. В палатках, где были размещены дети от 10 до 16 лет, использовались электрообогреватели. В силу юного возраста, не все отдыхающие могли правильно использовать эти устройства.

По причине неполадок в работе тепловентиляторов произошло возгорание, в котором погибли четверо детей. Еще шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, говорится в сообщении.

Дело поступило в Солнечный районный суд в ноябре позапрошлого года. Прения сторон начались в конце июля. Суд начал совещаться для постановления приговора 12 августа, к тому моменту состоялось более 100 судебных заседаний. В уголовном деле более 100 томов.

Родителям десятилетнего школьника, погибшего при спасении сверстников в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, вручили орден Мужества.

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