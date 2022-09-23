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Приметы и советы

В столице появятся три новых завода

Ирина Петрова
Город
В столице появятся три новых завода
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

При поддержке города инвесторы создадут в Москве три новых предприятия — по производству спецодежды, упаковки, а также оборудования для изготовления пенополиуретана и изделий из него.

Как уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, для реализации Масштабных инвестиционных проектов город без торгов выделит в аренду три земельных участка общей площадью 3,5 гектара.

Планируемый объем инвестиций в реализацию МаИПов составляет почти три миллиарда рублей. На новых предприятиях смогут работать около 700 человек.

В промзоне Курьяново инвестор возведет завод по выпуску оборудования для производства пенополиуретана и изделий из него. В Алтуфьевском районе построят фабрику по пошиву униформы и гражданской верхней одежды из кожи и меха. А в коммунальной зоне Пенягино появится предприятие по изготовлению упаковки типа тетрапак и синтетических материалов.

Инвестиции Владислав Овчинский Москва Промышленность
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