Россиянин чуть не сгорел заживо в лифте из-за воспламенившегося самоката

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Житель Краснодара чуть не сгорел заживо из-за неожиданного возгорания электросамоката в лифте. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Так, мужчина вез на ремонт свой электросамокат в лифте. Однако транспортное средство в миг загорелось, а двери лифта заблокировались. В результате краснодарца госпитализировали с термическими ожогами 60 процентов кожи третьей степени. Момент возгорания электросамоката в лифте попал на видео.

На данный момент полиция начала проверку, пишет РЕН ТВ.

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