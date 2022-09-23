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Россиянин чуть не сгорел заживо в лифте из-за воспламенившегося самоката

Лейла Алиева
Происшествия
Россиянин чуть не сгорел заживо в лифте из-за воспламенившегося самоката
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Житель Краснодара чуть не сгорел заживо из-за неожиданного возгорания электросамоката в лифте. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Так, мужчина вез на ремонт свой электросамокат в лифте. Однако транспортное средство в миг загорелось, а двери лифта заблокировались. В результате краснодарца госпитализировали с термическими ожогами 60 процентов кожи третьей степени. Момент возгорания электросамоката в лифте попал на видео.

На данный момент полиция начала проверку, пишет РЕН ТВ.

Видео: Telegram / 360tv

Недавно электронная сигарета взорвалась во рту у 13-летнего подростка в подмосковных Химках. Уточняется, что вместо подачи пара раздался хлопок, устройство взорвалось во рту у школьника.

Лифты Взрывы Электросамокаты Краснодар
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