Фармацевтический технопарк возведут на месте самостроя в Северном районе Москвы

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

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Сотрудники Госинспекции по недвижимости в ходе мониторинга северо-востока Москвы обнаружили и пресекли самозахват участка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 23 сентября.

Уточняется, что на площади 8,2 тысячи квадратных метров был организован стихийный строительный рынок и склад материалов.

— Коммерческая деятельность осуществлялась на данной территории при отсутствии оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношений. Постройки были возведены без оформления разрешительной документации и обладали признаками самовольной застройки, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

1/2 Фото: Пресс-служба ГИН 2/2 Фото: Пресс-служба ГИН

Известно, что на данный момент участок освободили, а на его месте построят предприятие в сфере фармацевтики.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на территории появится фармацевтический технопарк, который позволит своевременно поставлять лекарства в больницы и аптеки города. Кроме того, в результате реализации проекта в городе появится тысяча рабочих мест.