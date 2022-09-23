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«Почта России» опровергла информацию об эвакуации логистического центра в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
«Почта России» опровергла информацию об эвакуации логистического центра в Новой Москве
Фото: moscow-live
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, Придорожная улица, 4с2 Карта всех событий

Логистический центр «Почты России» в Новой Москве работает в штатном режиме. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 23 сентября.

Пресс-служба уточнила, что эвакуация на объекте не проводилась в связи с обнаружением подозрительного предмета. Его заметили при досмотре одного из отправлений через интроскоп.

Служба безопасности изолировала предмет и вызвала саперов.

Ранее сообщалось, что в здании логистического центра «Почты России» обнаружен неизвестный предмет, похожий на мину. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ГОЧСиПБ.

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