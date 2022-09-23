«Почта России» опровергла информацию об эвакуации логистического центра в Новой Москве

Логистический центр «Почты России» в Новой Москве работает в штатном режиме. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 23 сентября.
Пресс-служба уточнила, что эвакуация на объекте не проводилась в связи с обнаружением подозрительного предмета. Его заметили при досмотре одного из отправлений через интроскоп.
Служба безопасности изолировала предмет и вызвала саперов.
Ранее сообщалось, что в здании логистического центра «Почты России» обнаружен неизвестный предмет, похожий на мину. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ГОЧСиПБ.