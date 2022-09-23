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Лауреат Букеровской премии Хилари Мантел умерла в возрасте 70 лет

Евгений Белоусов
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Лауреат Букеровской премии Хилари Мантел умерла в возрасте 70 лет
Фото: EPA

Двукратный лауреат Букеровской премии, дама-командор ордена Британской империи писательница Хилари Мантел скончалась на 71-м году жизни. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в издательстве 4th EstateBooks.

— Это ужасная потеря, и мы можем лишь быть благодарны, что она оставила нам такое великолепное наследие, — говорится в сообщении.

Уточняется, что писательница скончалась внезапно, но мирно. Она умерла в окружении родных и друзей, передает ТАСС.

Причина смерти Мантел не уточняется. Однако она сама признавалась, что с 11 лет страдала от острой формы эндометриоза. Состояние писательницы усугублялось также тем, что заболевание очень долго не могли диагностировать.

Мантел — одна из величайших англоязычных авторов этого века. Дважды она была удостоена Букеровской премии — за роман «Волчий зал» и его продолжение «Внесите тела». Последний роман в трилогии «Зеркало и свет» был опубликован в 2020 году и попал в лонг-лист Букера.

Ее заслуги также были отмечены государством. Так, в 2006 году Мантел стала командором ордена Британской империи, а в 2014 году — дамой-командором этого ордена. Благодаря этому писательница могла использовать титул «дама».

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