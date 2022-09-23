Военком предупредил адвокатов об ответственности за противодействие мобилизации

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Военком Москвы Виктор Щепилов предупредил, что адвокатам, помогающим незаконно избежать мобилизации, будет грозить наказание.

Согласно тексту, среди граждан, организаций и в социальных сетях распространяются предложения якобы адвокатов и адвокатских бюро по оказанию юридических услуг, направленных на уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации. В частности, косвенно или напрямую предлагается оформление фиктивных документов для освобождения от призыва, содействия в уклонении от военной службы, а также консультирования и посредничества в этих вопросах.

Как отмечается, в соответствии с законодательством, уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо. Кроме того, к уголовной ответственности привлекаются организатор, пособник и подстрекатель преступлений вместе с исполнителем.

Из документа следует, что в подобных предложениях содержатся формулировки, попадающие под еще одну уголовную статью о дискредитации армии. В связи с этим Щепилов попросил президента Адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова, Совет Адвокатской палаты Москвы, лидеров адвокатского сообщества Москвы сформировать и распространить публичную позицию адвокатского сообщества Москвы о недопустимости содействия уклонению граждан от призыва на военную службу.

Помимо этого, военком поручил провести соответствующую разъяснительную работу со всеми адвокатскими образованиями, осуществляющими деятельность в Москве. Более того, в документе содержится требование организовать мониторинг такой деятельности и проинформировать компетентные органы о признаках совершения преступлений в этой сфере.

В случае выявления нарушений будут приняты меры по прекращению статуса таких адвокатов, предусмотренные законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», передает агентство городских новостей «Москва».