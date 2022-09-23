Сценарист Борис Добродеев скончался в возрасте 95 лет

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Советский сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Добродеев скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ в пятницу, 23 сентября.

— 23 сентября 2022 года на 96-м году ушел из жизни известный драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Добродеев Борис Тихонович, — отмечается на ведомстве.

Борис Добродеев работал на студии «Венфильм», а после стал заместителем главного редактора киностудии «Мосфильм». Также долгое время сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов (ЛСДФ).

В фильмографию Бориса Добродеева вошли такие киноленты как «Любимое кино Сталина», «Негромкое кино Бориса Барнета», «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Карл Маркс. Молодые годы | Karl Marx — die jungen Jahre» (СССР, ГДР), «Страницы жизни Леонида Красина», «Первый учитель», «Красный дипломат» и другие ленты.

В 2010 году советский сценарист написал книгу «Было — не было…», в ней вся его судьба, прожитая вместе со страной, полная драм, утрат и побед. Героями рассказа стали люди, с которыми он дружил и работал.

До этого стало известно, чтодвукратный лауреат Букеровской премии, дама-командор ордена Британской империи писательница Хилари Мантел скончалась на 71-м году жизни.