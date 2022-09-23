Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Чавушоглу: Турция выступила за отмену права вето в Совбезе ООН

Елена Самойлова
В мире
Чавушоглу: Турция выступила за отмену права вето в Совбезе ООН
Фото: МИД РФ

Турция считает необходимым отменить действующую в Совбезе ООН систему права вето. Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Все больше политиков заявляют, что мир больше пяти постоянных членов СБ ООН, — сказал Чавушоглу.

Дипломат выступил на пресс-конференции по итогам участия делегации страны в работе 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместо использования права вето глава МИД предложил принимать решения, опираясь на большинство голосов.

Он подчеркнул, что главное — обеспечить максимальный охват и справедливость в этом вопросе. Кроме того, Чавушоглу напомнил, что все больше мировых лидеров поддерживают призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию ООН, передает ТАСС.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия поддерживает предложение президента США Джо Байдена о расширении состава Совбеза ООН. Он также заметил, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами органа.

Реджеп Тайип Эрдоган ООН Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте