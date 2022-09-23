Чавушоглу: Турция выступила за отмену права вето в Совбезе ООН

Фото: МИД РФ

Турция считает необходимым отменить действующую в Совбезе ООН систему права вето. Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Все больше политиков заявляют, что мир больше пяти постоянных членов СБ ООН, — сказал Чавушоглу.

Дипломат выступил на пресс-конференции по итогам участия делегации страны в работе 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместо использования права вето глава МИД предложил принимать решения, опираясь на большинство голосов.

Он подчеркнул, что главное — обеспечить максимальный охват и справедливость в этом вопросе. Кроме того, Чавушоглу напомнил, что все больше мировых лидеров поддерживают призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию ООН, передает ТАСС.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия поддерживает предложение президента США Джо Байдена о расширении состава Совбеза ООН. Он также заметил, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами органа.