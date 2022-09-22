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«Похвально»: Рябков поддержал идею Байдена о расширении Совбеза ООН

Евгений Белоусов
В мире
«Похвально»: Рябков поддержал идею Байдена о расширении Совбеза ООН
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия поддерживает предложение президента США Джо Байдена о расширении состава Совбеза ООН. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

— Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем Россия говорит давно и в пользу чего она высказывается, — сказал дипломат.

Рябков также заметил, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами органа, передает РИА Новости.

21 сентября Байден заявил, что США выступают за включение в состав Совета Безопасности ООН новых постоянных членов. Американский лидер также выступил и за расширение состава непостоянных членов органа.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет видеть свою страну в числе постоянных членов Совбеза ООН. Однако политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что ФРГ имеет невысокие шансы стать членом Совбеза ООН.

Это связано, в частности, с наличием в его составе трех постоянных членов НАТО. Таких стран в Совбезе ООН больше, чем государств, не участвующих в альянсе.

Джо Байден Сергей Рябков ООН
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