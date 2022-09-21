«Россия будет против»: политолог оценил вероятность включения Германии в Совбез ООН

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Германия имеет невысокие шансы стать членом Совета Безопасности ООН. Это связано, в частности, с наличием в его составе трех постоянных членов НАТО. Таких стран в Совбезе ООН больше, чем государств, не участвующих в альянсе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов, комментируя желание Германии войти в состав Совбеза ООН.

Как отметил специалист, разные страны периодически высказывают желание стать членами Совбеза ООН.

— Торг по поводу того, кто может быть членом Совбеза ООН, если будет принято решение о расширении числа участников, идет давно. В этом торге все время обсуждалось, на каких принципах расширять. В основном речь шла об изменении географического представительства. Сейчас в Совбезе ООН три европейских страны (США, Франция, Великобритания), одна евро-азиатская (Россия) и одна азиатская (Китай). Не представлены Африка, Южная Америка, Азия (кроме Китая). Выдвижение кандидатур в этот список все время шло по континентальным признакам. Относительно Южной Америки, например, речь шла о Бразилии или Аргентине, — рассказал эксперт.

По мнению собеседника «ВМ», если расширение Совбеза ООН и будет, предпочтение отдадут странам, представляющим другие континенты.

Кроме того, кандидатуру Германии не поддержит Россия, уверен Светов.

— Если дать место Германии, Россия будет категорически против этого. Сейчас в Совбезе и так три страны НАТО: США, Великобритания и Франция. Что, туда будут включаться еще члены НАТО? Они и так всегда консолидированно голосуют, а тут еще другие страны добавятся, — заметил специалист.

По словам Светова, в адрес канцлера Олафа Шольца идет жесткая критика из-за того, что Германия утратила место локомотива объединенной Европы. На эту позицию претендует Макрон, поэтому Шольц начинает делать заявления о роли Германии в мире. При этом интересно, что Германия хотела бы попасть в Совбез ООН к 2027 году — скорее всего, Шольц к этому времени перестанет быть канцлером, подчеркнул политолог.

Светов уверен, что Америка активно старается сохранить контроль над Совбезом.

— Конструкция ООН построена на множестве связок и переплетений. Сначала было пять государств, которые после войны определяли миропорядок, и было право вето, которое у них работало. Сейчас речь идет о том, чтобы все сломать, расширить Совбез, убрать право вето и перенести его утверждение на сессии Генассамблеи. Это все — попытки США сохранить контроль над ООН, — уверен специалист.

При этом, нарушая принципы, на которых была построена ООН, можно разрушить саму организацию, уверен собеседник «ВМ». Подобная участь постигла созданную в 20-х годах XX века Лигу наций, которая была сформирована на определенных условиях. Позднее выяснилось, что она не может выполнять свои функции, и после Второй Мировой войны организация перестала существовать, заметил Светов.

В будущем функции ООН может перенять на себя другая организация, предположил эксперт.

— Сейчас появилась ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят Россия, Китай, Индия и некоторые другие страны — прим. «ВМ»). И в результате этого исполняемые ООН функции могут перейти со временем к ШОС. Не наступит ли момент, когда Россия и Китай скажут: «Не хотите по-хорошему — пожалуйста, до свидания, мы выходим из ООН»? — резюмировал специалист.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германии необходимо предоставить место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом Шольц сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

— Германия готова взять на себя большую ответственность — сначала как один из десяти меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем, — заявил канцлер.