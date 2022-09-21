Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Россия будет против»: политолог оценил вероятность включения Германии в Совбез ООН

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Россия будет против»: политолог оценил вероятность включения Германии в Совбез ООН
Фото: Pixabay

Германия имеет невысокие шансы стать членом Совета Безопасности ООН. Это связано, в частности, с наличием в его составе трех постоянных членов НАТО. Таких стран в Совбезе ООН больше, чем государств, не участвующих в альянсе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов, комментируя желание Германии войти в состав Совбеза ООН.

Как отметил специалист, разные страны периодически высказывают желание стать членами Совбеза ООН.

— Торг по поводу того, кто может быть членом Совбеза ООН, если будет принято решение о расширении числа участников, идет давно. В этом торге все время обсуждалось, на каких принципах расширять. В основном речь шла об изменении географического представительства. Сейчас в Совбезе ООН три европейских страны (США, Франция, Великобритания), одна евро-азиатская (Россия) и одна азиатская (Китай). Не представлены Африка, Южная Америка, Азия (кроме Китая). Выдвижение кандидатур в этот список все время шло по континентальным признакам. Относительно Южной Америки, например, речь шла о Бразилии или Аргентине, — рассказал эксперт.

По мнению собеседника «ВМ», если расширение Совбеза ООН и будет, предпочтение отдадут странам, представляющим другие континенты.

Кроме того, кандидатуру Германии не поддержит Россия, уверен Светов.

— Если дать место Германии, Россия будет категорически против этого. Сейчас в Совбезе и так три страны НАТО: США, Великобритания и Франция. Что, туда будут включаться еще члены НАТО? Они и так всегда консолидированно голосуют, а тут еще другие страны добавятся, — заметил специалист.

По словам Светова, в адрес канцлера Олафа Шольца идет жесткая критика из-за того, что Германия утратила место локомотива объединенной Европы. На эту позицию претендует Макрон, поэтому Шольц начинает делать заявления о роли Германии в мире. При этом интересно, что Германия хотела бы попасть в Совбез ООН к 2027 году — скорее всего, Шольц к этому времени перестанет быть канцлером, подчеркнул политолог.

Светов уверен, что Америка активно старается сохранить контроль над Совбезом.

— Конструкция ООН построена на множестве связок и переплетений. Сначала было пять государств, которые после войны определяли миропорядок, и было право вето, которое у них работало. Сейчас речь идет о том, чтобы все сломать, расширить Совбез, убрать право вето и перенести его утверждение на сессии Генассамблеи. Это все — попытки США сохранить контроль над ООН, — уверен специалист.

При этом, нарушая принципы, на которых была построена ООН, можно разрушить саму организацию, уверен собеседник «ВМ». Подобная участь постигла созданную в 20-х годах XX века Лигу наций, которая была сформирована на определенных условиях. Позднее выяснилось, что она не может выполнять свои функции, и после Второй Мировой войны организация перестала существовать, заметил Светов.

В будущем функции ООН может перенять на себя другая организация, предположил эксперт.

— Сейчас появилась ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят Россия, Китай, Индия и некоторые другие страны — прим. «ВМ»). И в результате этого исполняемые ООН функции могут перейти со временем к ШОС. Не наступит ли момент, когда Россия и Китай скажут: «Не хотите по-хорошему — пожалуйста, до свидания, мы выходим из ООН»? — резюмировал специалист.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германии необходимо предоставить место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом Шольц сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

— Германия готова взять на себя большую ответственность — сначала как один из десяти меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем, — заявил канцлер.

Эксперты ООН Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте