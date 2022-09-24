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«Дождались»: синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Игорь Синельников

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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«Дождались»: синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В начале октября в столице может установиться сразу несколько солнечных дней. В этот период воздух прогреется до 15–16 градусов тепла. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, несмотря на сильные дожди, именно сейчас можно говорить о вероятном улучшении погоды.

— Сегодня можно воскликнуть: «Наконец-то, дождались!». В прогностических материалах появляется надежда на появление бабьего лета. Улучшения погоды в первой половине недели ждать не приходится. Такое впечатление, что южные циклоны просто облюбовали центральную область Европейской России. Самый дождливый день — сегодня. Завтра дожди будут слабее. Дальше продолжительных дождей не будет, — рассказал синоптик.

Как отметил собеседник «ВМ», в среду–четверг в столицу придет новый циклон, однако количество осадков будет сравнительно небольшим. После четверга на погоду в столице будет оказывать влияние теплый гребень с юго-запада. 30 сентября, как бы завершая месяц, погода начнет улучшаться, уточнил эксперт.

В этот период в Москву с высокой долей вероятности придет тепло, объяснил специалист.

— С 1 по 3 октября мы ждем яркую солнечную погоду. Вероятность такого прогноза — 75–80 процентов. За 4 октября уже не ручаюсь, потому что гребень движется довольно быстро. Максимальная температура воздуха может достигнуть плюс 15–16 градусов. Это очень хорошая погода для октября — вполне приличное бабье лето, — уверен Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что август в этом году был очень жарким и прошел практически без осадков. Сентябрь будет полным антиподом и может преодолеть месячную норму осадков уже в воскресенье, заключил эксперт.

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