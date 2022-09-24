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Массовое ДТП произошло на 79-м километре МКАД

Лейла Алиева
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Массовое ДТП произошло на 79-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 79-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 79-го километра МКАД. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Информация о пострадавших, а также все обстоятельства инцидента выясняются.

Массовое ДТП произошло на 79-м километре МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день в центре Москвы автомобиль службы такси и легковушка столкнулись в Тверском районе. После столкновения с автомобилем водитель такси снес светофор.

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