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Young Adult: писатель объяснил популярность подростковой литературы

Иссалина Аюпова

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Общество
Young Adult: писатель объяснил популярность подростковой литературы
Фото: cottonbro/Pexels

Подростковая литература активно завоевывает популярность среди читателей и даже становится в один ряд с классической. В частности, направление young adult находится в центре внимания подростков. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, что это за направление и есть ли у него шансы оказаться в одном ряду с произведениями классиков.

Как рассказал писатель Платон Беседин, young adult — литература для подростков (от 12 до 20 лет), которая пришла к нам c Запада.

— Героями этих книг зачастую являются девушки подросткового возраста, которые попадают в истории мистического характера, — поделился Беседин.

Писатель отметил, что существуют две отличительные черты, которые свойственны этому направлению: во-первых, авторы говорят с читателем на одном языке, во-вторых, в таких книгах, как правило, отсутствуют нравоучения и мораль.

Беседин также объяснил, что young adult набирает популярность у читателей, потому что люди осознанно популяризируют то, что приносит большие деньги.

— Для любого рынка развлечений самой прибыльной аудиторией являются подростки, именно поэтому происходит продвижение этого направления, — пояснил собеседник «ВМ».

Он дополнил также, что вечный конфликт отцов и детей заставляет подростков обособляться от взрослого поколения.

— Им хочется иметь что-то свое, личное, читать литературу, которая не интересна взрослым. Таким образом, они демонстрируют свою особенность, — подчеркнул писатель.

Как отметил Беседин, всех людей, которые обращаются к этому течению литературы, объединяет поиск собственной идентичности.

— Эти личности более романтичные и творческие. Зачастую они ищут поддержку в поиске себя, — дополнил он.

По мнению писателя, young adult по числу продаж уже встал в один ряд с классическими произведениями литературы. Однако, чтобы остаться в истории надолго, необходимо, чтобы книги стали универсальными.

Young adult, как отметил Беседин, крайне мейнстримная и сиюминутная история, которой трудно стать массовой. Поэтому у этого направления нет шансов оказаться в одном ряду с классикой.

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