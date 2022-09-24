Умер восьмикратный чемпион СССР по хоккею Валентин Сенюшкин

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Восьмикратный чемпион СССР по хоккею Валентин Сенюшкин скончался в возрасте 85 лет. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба ЦСКА Москва.

— Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста. О дате и месте проведения прощания с Валентином Григорьевичем будет сообщено позднее, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / ХК ЦСКА Москва

За всю свою спортивную карьеру Сенюшкин провел в общей сложности 340 матчей, забил 125 голов и попал в список 33 лучших хоккеистов сезона.

Кроме того, он являлся обладателем Кубка СССР и Кубка Ахерна в составе второй сборной Советского Союза. Сенюшкин был серебряным и бронзовым призером СССР.

В 1968 году спортсмен начал тренерскую деятельность, занимался с варшавской «Легией», а после стал преподавать в военной академии.