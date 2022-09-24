Автоэксперт перечислил правила езды на автомобиле в сильный дождь

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Во время обильных осадков и при сниженной видимости необходимо четко соблюдать скоростной режим. Кроме того, лучше увеличить дистанцию до впереди едущих машин. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Главное правило езды в плохую погоду — снизить скорость, уверен эксперт.

— Сейчас под колесами откровенно скользко из-за большого количества упавших листьев. Из-за них колеса сильно скользят, а люди еще от лета на зиму не перестроились, — заметил специалист.

Если в машине нет кондиционера или он не используется, осенью изнутри будут быстро запотевать стекла. Водителю крайне важно обеспечить вентиляцию салона, чтобы избежать такой проблемы, подчеркнул собеседник «ВМ».

Еще необходимо выдерживать достаточное расстояние до других машин, отметил Колодочкин.

— Старайтесь, насколько это в городе возможно, увеличивать дистанцию перед впереди идущим транспортом. Дело в том, что скользкая дорога в критической ситуации может увеличить тормозной путь, — объяснил специалист.

Большую опасность могут представлять глубокие лужи, предупредил Колодочкин. Перед проездом лужи необходимо снизить скорость, посоветовал эксперт.

В противном случае есть риск не только навредить пешеходам, но и попасть в аварию, заметил специалист.

— Если вы въезжаете в лужу только правым бортом, машину может сильно развернуть. Я уж не говорю о том, что вы можете обрызгать пешеходов. Просто, когда человек влетает в лужу и машину начинает разворачивать, он инстинктивно начинает поворачивать руль против заноса. А когда лужа неожиданно кончается, из-за повернутых колес машину может выкинуть на встречную полосу. Еще под лужей могут быть рытвина, яма, открытый канализационный люк — все что угодно, — резюмировал Колодочкин.