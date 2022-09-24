Дожди продолжаются: рекордное количество осадков выпало в Москве 24 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве выпала половина месячной нормы осадков, а в Подмосковье — местами почти весь объем влаги за сентябрь. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 24 сентября.

По его словам, прошлой ночью в городе выпало 13 миллиметров осадков, а за субботу в осадкомеры базовой метеостанции попало еще 19 миллиметров.

— То есть за сутки на столицу пролилось 32 миллиметра или 50 процентов от всей месячной нормы! — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 24 сентября стал рекордно дождливым для этого дня за всю послевоенную историю. Прошлый максимум составлял 22 миллиметра осадков в день и держался с 1953 года.

Как уточняется, в Московской области больше всего дождей обрушилось на Воскресенск: 62 миллиметра, или 95 процентов от месячной нормы. В Павловском Посаде выпало 54 миллиметра, или 83 процента от месячной нормы.

— Михайловское — 39 миллиметров (60 процентов от месячной нормы); Шаховская — 38 миллиметров (58 процентов от месячной нормы); Талдом — 35 миллиметров (53 процента от месячной нормы); Солнечногорск — 34 миллиметров (52 процентов от месячной нормы), — резюмировал синоптик.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды.