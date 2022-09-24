Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи обильным дождем столичные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом во субботу, 24 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За ночь в отдельных районах города выпало до 19 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, до конца суток 24 сентября может выпасть еще до 30 миллиметров осадков. Общее количество осадков за сутки составит до 75 процентов от месячной нормы. Все городские службы работают в усиленном режиме, — отметил он.

По словам Бирюкова, в столице круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Также на улицах работают бригады и водооткачивающая техника ГУП «Мосводосток».

Кроме того, специалисты очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы и ливнестоки для беспрепятственного пропуска воды. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

За прошедшие 12 часов в столице выпало от 11 до 13 миллиметров осадков, что составляет пятую часть от месячной нормы сентября. Отмечается, что ливни будут продолжаться в течение всего дня, а в Москве зафиксируется самый дождливый день за всю историю наблюдений за погодой.