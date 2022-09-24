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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за 12 часов

Лейла Алиева

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Погода в Москве
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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за 12 часов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За 12 часов в столице выпало от 11 до 13 миллиметров осадков, что составляет пятую часть от месячной нормы сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в субботу, 24 сентября.

— Как я и прогнозировал, активный южный циклон минувшим вечером подошел к границам Подмосковья и в течение прошедшей ночи отметился в регионе сильными дождями. Только за прошедшие 12 часов в Москве выпало от 11 до 13 миллиметров осадков, а на территории Новой Москвы — до 16 миллиметров, — рассказал он.

При этом в Подмосковье осадков оказалось больше. Так, в Воскресенске и Павловском Посаде выпал 31 миллиметр осадков — это 51 процент от нормы текущего месяца.

По словам специалиста, ливни будут продолжаться в течение всего дня, а в Москве зафиксируется самый дождливый день за всю историю наблюдений за погодой. Пока что подобный рекорд наблюдался в 1953 году и составлял 22 миллиметра, уточнил синоптик в своем Telegram-канале.

24 сентября в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Непогода будет сохраняться до 00:00 воскресенья, 25 сентября.

До этого главное управление МЧС РФ по Москве предупреждало о сильном дожде в столице на этих выходных. Автолюбителям порекомендовали существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от транспортных средств. Водителям посоветовали избегать внезапных маневров, например обгонов, перестроений, опережений. Парковать машины под деревьями не рекомендуется.

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