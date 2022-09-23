«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московском регионе 24 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ливня 24 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр России в пятницу, 23 сентября.

— Сильный, местами очень сильный дождь, — говорится в сообщении.

Как отмечается, предупреждение в Москве действует с 03:00 24 сентября до 00:00 25 сентября. При этом в Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен с 00:00 24 сентября до 00:00 25 сентября.

До этого ГУ МЧС России по Москве предупреждало о сильном дожде в столице в эти выходные. Автолюбителям посоветовали существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впередиидущих транспортных средств.

Помимо этого, им рекомендовали избегать внезапных маневров, например, обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили под деревьями также не рекомендуется.