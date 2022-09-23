МЧС предупредило жителей Москвы о сильном дожде в субботу 24 сентября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о сильном дожде в Москве в субботу, 24 сентября.

В пресс-службе ведомства автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также там посоветовали избегать внезапных маневров, например, обгонов, перестроений, опережений, и не парковать автомобили под деревьями.

Пешеходам же рекомендуется быть более острожными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, передает сайт ГУ МЧС по Москве.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой погода будет 23 сентября в столице.

По словам синоптика, днем воздух в Москве прогреется до 12–15 градусов, а в Подмосковье — от 11 до 16 градусов. Данные показатели укладываются в рамки климатической нормы последней декады сентября.

Недавно «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, наступит ли золотая осень в Москве. С приходом осенней поры многие люди находятся в ожидании удачной погоды для красивых фотографий и душевных прогулок по паркам.