Синоптики рассказали, когда в Москву придет золотая осень

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С приходом осени многие люди находятся в ожидании удачной погоды для красивых фотографий и душевных прогулок по паркам. «Вечерняя Москва» обсудила с синоптиками, наступит ли золотая осень в столице.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, под золотой осенью обычно понимается умеренно теплая погода, без осадков и с достаточным количеством света.

— Что касается окраса деревьев, многие из них уже сейчас начали менять цвет, — отметил Вильфанд.

По его словам, несмотря на погодные условия, вегетация деревьев в этом году происходит своевременно. Однако погоду в столице сейчас определяет циклоническое образование, что провоцирует повышенную облачность и останавливает процесс смены цвета.

— До середины следующей недели золотую осень ждать не придется, — поделился собеседник «ВМ».

Вильфанд отметил также, золотой листопад наблюдается при отсутствии дождей и облачности, а в начале следующей недели интенсивность осадков уменьшится, однако сохранится небольшая облачность.

А метеоролог Николай Терешонок рассказал «ВМ», что золотая осень каждый сезон начинается в разное время. Это обусловлено определенными погодными условиями.

— Окрашивание листьев долго не происходит, если наблюдаются прохладная погода и высокая влажность воздуха, — пояснил он.

Однако, по мнению собеседника «ВМ», как только влажность воздуха приходит в норму и устанавливается умеренно теплая погода, листья окрашиваются в яркие цвета.

— Из-за того, что в Москве затянулась прохладная влажная погода, золотая осень еще не наступила. Однако она точно должна прийти в столицу в первой половине октября, — спрогнозировал Терешонок.