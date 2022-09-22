«Дожди ослабеют»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В выходные 24–25 сентября в столице ожидаются «ослабевшие» дожди, температура воздуха не превысит 12 градусов тепла. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, на выходных интенсивность дождей постепенно снизится. Тем не менее они не закончатся до самого конца недели.

— В выходные дни дожди ослабеют, но не прекратятся. Из-за плотных облаков будет не очень высокая температура — плюс 10–12 градусов. Ветер будет сначала восточный, северо-восточный, а потом западный и северо-западный. Сильного ветра ожидать не стоит, хотя могут быть отдельные порывы до 15 метров в секунду, — рассказал Шувалов.

На погодном фронте есть и хорошие новости. Как отметил метеоролог, в сторону Москвы движется южный «каспийский» циклон. Возможно, именно он и принесет в город столь ожидаемое бабье лето. Подробнее о поведении южного циклона сообщается в Telegram-канале синоптика.

А научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни, 24–25 сентября, в Москве ожидается маловетреная погода, а столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.