Вильфанд пообещал москвичам штиль и 16 градусов тепла в выходные

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни, 24–25 сентября, в Москве ожидается маловетреная погода, а столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

По его словам, в выходные погода прогнозируется без осадков, облака будут высокие, света будет больше, но все-таки «солнечной» такую погоду назвать будет нельзя.

— Позитивный фактор — это то, что с пятницы будет штилевая, маловетреная погода, — добавил синоптик.

Днем 23–25 сентября ожидается температура воздуха плюс 10–15 градусов, а ночью — плюс 5–7 градусов. Вильфанд добавил, что на следующей неделе погода существенно не поменяется, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой будет температура в столичном регионе в период с 19 по 25 сентября.

Синоптик уточнил, что в первой половине недели до четверга включительно ночные температуры достаточно высокие — от 6 до 10 градусов, во второй — от 4 до 8 градусов.