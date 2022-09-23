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«Затишье перед бурей»: синоптик Тишковец рассказал москвичам о погоде 23 сентября

Лейла Алиева

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Погода в Москве
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«Затишье перед бурей»: синоптик Тишковец рассказал москвичам о погоде 23 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Облачность, кратковременный дождь и ветер ожидаются в Москве 23 сентября, столбики термометров в этот день покажут до 10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 22 сентября.

— Погода в Москве 23 сентября: затишье перед бурей. В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться тыловой частью североатлантического циклона, поэтому ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями. Местами возможен небольшой кратковременный дождь, ветер — 4–9 метров в секунду, — рассказал он.

По словам синоптика, днем воздух в столице прогреется до 12–15 градусов, а в Подмосковье — от 11 до 16 градусов. Данные показатели укладываются в рамки климатической нормы последней декады месяца. При этом атмосферное давление будет снижаться. Оно составит 745 миллиметров ртутного столба, уточнил Тишковец в своем Telegram-канале.

До этого «Вечерняя Москва» обсудила с синоптиками, наступит ли золотая осень в столице. С приходом осени многие люди находятся в ожидании удачной погоды для красивых фотографий и душевных прогулок по паркам. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, под золотой осенью обычно понимается умеренно теплая погода без осадков и с достаточным количеством света.

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