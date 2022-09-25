Дацик победил нокаутом Александра Емельяненко

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ночь на воскресенье, 25 сентября, в Москве прошел вечер профессионального бокса лиги Hardcore Boxing. В главном поединке встретились тяжеловесы, бойцы ММА Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко.

Бой продлился недолго, с первых его секунд Дацик пошел в наступление и нанес несколько точных ударов. Один из них стал решающим — оппонент рухнул на настил ринга и рефери констатировал победу нокаутом.

До этого российский тяжеловес дрался по правилам бокса с представителем Бразилии Антонио Силвой и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Всего на счету россиянина в боксе шесть побед, четыре из которых нокаутом, а также два поражения.

Что касается Емельяненко, то он долгое время испытывал проблемы с алкогольной зависимостью, однако сумел подготовиться к этому поединку и взял себе спортивное прозвище Феникс.

В еще одном поединке именитый боксер Дмитрий Кудряшов единогласным решением рефери уступил Сослану Асбарову.

В конце августа стало известно, что украинский боксер Александр Усик одолел британского спортсмена Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по четырем версиям: WBA Super, WBO, IBF и IBO.