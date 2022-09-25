Капремонт жилого дома на шоссе Энтузиастов завершился

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов 20б Карта всех событий

Специалисты завершили капитальный ремонт дома 1930 года постройки на шоссе Энтузиастов в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 25 сентября.

— Специалисты привели в порядок его фасад и подъезды, проложили новую электросеть. Главной задачей было сохранение исторического облика дома. Специалисты Фонда капитального ремонта Москвы создали уникальный проект, который учитывает все особенности объекта. Работы по восстановлению фасада разбили на несколько этапов, — говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие очистили плоскостей от загрязнений, произвели вычинку кирпичной кладки и заделку трещин, нанесли специальный антигрибковый раствор, покрасили фасад, заменили водосточные трубы и входные группы и установили современные стеклопакеты, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты завершили работы по обновлению фасада дома в первом Новоподмосковном переулке. Проектом было предусмотрено сохранение исторического облика здания. Процесс капитального ремонта разделили на несколько этапов.