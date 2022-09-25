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Диетолог Соломатина дала советы по питанию сотрудникам офисов

Александр Афонин

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Еда
Общество
Диетолог Соломатина дала советы по питанию сотрудникам офисов
Фото: Unsplash

В течение рабочего дня стоит обратить внимание на продукты, которые можно съесть холодными, однако не рекомендуется восполнять потерю энергии конфетами, печеньем и сушками. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени, — сказала она.

Специалист посоветовала взять с собой на работу термос с бульоном или супом-пюре. Если такой возможности нет, то в ближайшем магазине можно купить творог, сухофрукты, йогурт и так далее. Во время ланча перекусить можно ягодами.

Для поднятия тонуса врач рекомендует употреблять кофе или крепкий чай. Однако с ними нужно быть осторожнее. Не стоит пить более четырех чашек напитка в течение дня, а также после 15:00, передает RT.

Елена Соломатина рассказал «Вечерней Москве», что некоторые сахарозаменители способны нанести серьезный вред здоровью: в частности, такой эффект после нагревания дает аспартам. При этом набирающая популярность стевия даже полезна для здоровья.

Еда Елена Соломатина офис
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