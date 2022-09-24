Диетолог Соломатина объяснила, полезны ли сахарозаменители

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Некоторые сахарозаменители способны нанести серьезный вред здоровью: в частности, такой эффект после нагревания дает аспартам. При этом набирающая популярность стевия даже полезна для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Врач отметила, что сахарозаменители полезны для некоторых людей, но иногда бывают опасны.

— Для тех, кто контролирует вес тела, а также для диабетиков сахарозаменители — хороший выход. Но совсем ими увлекаться не стоит. Есть сахарозаменители предыдущего поколения, которые могут быть опасны при регулярном потреблении или при нагревании. Например, к таким сахарозаменителям относятся аспартам или цикламат. Тот же аспартам сейчас можно увидеть на прилавках. При нагревании он может выделять формальдегид и метанол, поэтому он опасен для детей или для больных, — предупредила эксперт.

По словам специалиста, холодные напитки с аспартамом в составе особого вреда не несут. Однако если такой напиток был подвергнут нагреванию (например, его оставили в машине на солнце), то он может быть опасен для здоровья. Особенно высоки риски в случае, если его выпьет ребенок, заметила диетолог.

Существуют и другие сахарозаменители, которые известны давно, отметила Соломатина.

— Сорбиты и ксилиты используются диабетиками. Тот же ксилит может применяться как бактерицидное средство, отчасти жевательная резинка с ним может быть полезна. Но часто они вызывают расстройства кишечника, хотя в целом безвредны, — объяснила эксперт.

Еще одним популярным сахарозаменителем является фруктоза, которой много во фруктах, рассказала специалист. Фруктоза полезна для диабетиков тем, что не приводит к выбросу инсулина, однако при употреблении в больших количествах является одной из причин ожирения печени.

При этом полезнее именно фруктоза, содержащаяся во фруктах, подчеркнула Соломатина.

— Если мы едим какой-то фрукт целиком, то там есть клетчатка, которая будет сдерживать всасывание фруктозы. А если мы берем сахарозаменитель без клетчатки, то превысить дозировку фруктозы легко, — рассказала специалист.

Среди новых сахарозаменителей стоит отметить эритриты и сукралозу, у которых пока не выявлено побочных эффектов, заметила собеседница «ВМ».

Еще одним хорошим современным сахарозаменителем является стевия, отметила эксперт.

— Есть готовые сахарозаменители на основе стевии. Это полезная трава, которая практически не содержит калорий. У нее специфический вкус, но к нему можно привыкнуть. Она имеет способность понижать уровень глюкозы в крови, держать его в надлежащем состоянии. Поэтому эта трава считается полезной, и заменители на ее основе тоже полезны, — заключила врач.